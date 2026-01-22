Nach kurzer Winterpause ist der Jugendclub wieder Anlaufpunkt für junge Menschen. Clubleiter William Mehl spricht über den Jahresauftakt und den Blick auf die Winterferien.

Biere. - Nach der Weihnachts- und Neujahrspause hat der Jugendclub Jubi seit dem 7. Januar wieder geöffnet. Während draußen Frost, kurze Tage und winterliche Temperaturen den Alltag bestimmen, ist im Jugendclub wieder Leben eingekehrt. Kinder und Jugendliche aus Biere und der Umgebung finden hier auch zu Beginn des neuen Jahres einen festen Treffpunkt.