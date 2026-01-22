Der Ostklassiker FCM gegen Dynamo in der zweiten Fußball-Bundesliga in der Magdeburger Avnet-Arena elektrisiert Fans und Teams um Baris Atik und Stefan Kutschke. Was Fans über Tickets, Anreise, Stadion und Sicherheit wissen müssen.

Die Fans werden ihren FCM gegen Dynamo Dresden im Stadion wieder stimmungsvoll unterstützen. Doch bevor es ins Stadion geht, ist einiges bei der Anreise zu beachten.

Magdeburg. - FCM gegen Dynamo Dresden: Das gab es bisher schon 73-mal. 21-mal gewann der FCM, 35 Partien Dynamo Dresden. 17-mal wurden die Punkte geteilt. Was immer gleich war: Fans und Mannschaften sind vor dem Ostklassiker und Traditionsduell elektrisiert. Was die Fans beider Seiten jetzt über Tickets, Anreise, TV und Sicherheit wissen müssen.