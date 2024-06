Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen. - Stellt man sich die Mitglieder im Ortschaftsrat einer ländlichen Gemeinde vor, ist eine 24-jährige Frau vermutlich nicht das Erste, woran man dabei denkt. In Kleinmühlingen sieht das seit der letzten Kommunalwahl anders aus: Gina Fabian wurde mit genügend Stimmen gewählt und hat es als Einzelbewerberin in den Rat geschafft. Sie vertritt nun auch die Perspektiven und Interessen der jüngeren Menschen im Dorf. Die Kleinmühlingerin hat sich schon immer eingebracht und engagiert, ob früher im Kunstradverein oder noch heute in der Freiwilligen Feuerwehr.