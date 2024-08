Seit mehreren Jahren treffen sich Kanuten des Sportclub Magdeburg und Blau-Weiß Barby bei einem gemeinsamen Trainingscamp am Bootshaus. An Übungsleitern herrscht dabei kein Mangel - was einer Seltenheit gleichkommt.

Barby. - 40 Kinder des Kanu-Sportclubs Magdeburg und der Abteilung Kanu des Blau-Weiß Barby hielten sich eine Woche lang bei einem Trainingslager in Barby auf. Mit dabei waren auch die 9- bis 14-Jährigen, die auf Elbe und Saale behutsam an den Fluss-Kanu-Sport heran geführt wurden. Dabei blieb es nicht aus, dass die Kinder in den schlanken, kippeligen Kajaks auch mal umkippten. Erstens waren Schwimmwesten obligatorisch und zweitens war immer ein Trainerboot in der Nähe. Besonders die Fahrt im Kanadier ist anspruchsvoll, was die Körperbeherrschung betrifft.