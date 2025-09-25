Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie und ihr Leiter Jan Michael Horstmann geben einen Ausblick auf die bevorstehende Konzertsaison. Worauf können sich Musikfreunde freuen?

Kammerphilharmonie Schönebeck: Das sind die Highlights der kommenden Saison

Jan Michael Horstmann gibt mit Kreislers Lied von der Hexe eine Vorschau auf einen Chanson-Abend mit ihm als Sänger. Die Philhamrmoniker aus Schönebeck haben aber noch viel mehr petto.

Schönebeck. - Der Konzertabend begann mit überaus kräftigen Tönen: Das Orchester schmettert den 8. Slawischen Tanz von Antonín Dvorák ausdrucksstark von der Bühne des Tolberg-Saals, als Auftakt für die Vorstellung des neuen Programms der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Chefdirigent Jan Michael Horstmann führte anhand von Musikbeispielen durch die große Vielfalt von Festlichen Kammerphilharmonischen Konzerten und Großen Unterhaltungskonzerten bis hin zum nächsten Schönebecker Operettensommer.