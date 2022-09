Kann sich der Salzlandkreis sein Ringheiligtum in Pömmelte noch leisten?

Pömmelte - „Wir reden stundenlang in diesem Gremium und auch in dem großen darüber, was wir uns noch leisten können und wollen.“ Sven Hause (SPD/Grüne/WG) schaute kurz auf sein Tablet. Mit Blick auf die Kosten für das Ringheiligtum Pömmelte stellte er am Dienstagabend im kreislichen Sozialausschuss fest: „Wir haben erhebliche Kostensteigerungen, fast eine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Das sind schon ordentliche Sprünge.“