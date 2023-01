Kanuten aus Barby stiegen in ein Bott und bekommen in Glinde einen Schock

15 wetterfeste Herren aus Barby stiegen am Neujahrsmorgen in die Dickboote, um einer alten Tradition zu frönen: der Eierfahrt nach Glinde. Dort erwartete sie ein Schock Eier, der wenig später in die Pfanne gehauen wurde.

Eierfahrt am Neujahrsmorgen. Nach gut einstündiger Paddeltour liefen die beiden Barbyer Dickboote in Glinde ein.

Glinde/Barby - Nur mal so ein Beispiel: Yuma, der mit 16 Jahren Jüngste der Truppe, kehrte erst gegen 7.30 Uhr von der Silvesterfeier heim. Um 8.45 Uhr stieg der junge Rennkanute bereits in eines der beiden Dickboote! Die brauchten gut eine Stunde, um bei idealen Wetterbedingungen nach Glinde zu paddeln. Was nicht immer so war: Die 2005 begründete Tradition erlebte schon Schneesturm und Regen.