Kartoffelfest der Kita Eggersdorf: Kindersuppe aus der Gulaschkanone

Alles rund um den Erdapfel: Darum ging ers bei einem Tag in der Eggersdorfer Kita „Zwegenland“. Und es wurde reichlich gekocht. So viel, dass noch jemand eingealden werden konnte.

Eggersdorf - Betrat man am Freitag die Eggersdorfer Kita „Zwergenland“, dann fiel einem die rote Gulaschkanone der örtlichen Feuerwehr am Rande des Spielplatzes sofort ins Auge. Was hatte die dort aber zu suchen? Die Frage ist schnell beantwortet.

An diesem Tag stand Kartoffelfest auf dem Plan der Einrichtung. Leiterin Conny Naumann dazu: „Wir haben für den heutigen Tag das Mittagessen vom Anbieter abbestellt, weil wir mit den Kindern selber kochen möchten.“

Gelernter Koch steht am Herd

Auf dem Küchenplan der Kinder stand Kartoffelsuppe, und ein richtiger gelernter Koch stand den Kindern auch noch hilfreich zur Seite. Umringt von den Kleinen zeigte nun Sebastian Burde an seinem außergewöhnlichen Kochherd sein Talent, sorgte für die notwendige Temperatur im Kessel, warf hin und wieder einen Blick hinein, das Umrühren nicht zu vergessen, und beim Öffnen des Deckels verbreitete sich schnell ein wohlriechender Duft von Kartoffelsuppe, der das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.

So sehen die kleinen und großen Köche der Kartoffelsuppe aus. Klaus-Dieter Schmidt

Aber die Hauptarbeit an diesem Vormittag, wenn man davon sprechen darf, lag natürlich bei den Kindern. Sie brachten nicht nur die Zutaten für ihr Wunschgericht mit. Anschließend war Schnippeln oder anders ausgedrückt Kleinschneiden angesagt wie zum Beispiel Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden, Zwiebeln, Gemüsebeilagen zerkleinern und Würstchen in Scheiben schneiden nicht zu vergessen.

Viele Köche verderben den Brei?

Mit Hilfe und Unterstützung der Erzieher wurden nun all die Arbeitsschritte durchgeführt und alle Zutaten fachgerecht zerkleinert. Selbstverständlich durfte dabei auch gekostet werden. Conny Naumann sorgte inzwischen in der Küche an der Bratpfanne noch für weitere leckere Beigaben.

Von der Redewendung „Viele Köche verderben den Brei“. war keine Rede. In diesem Fall hätte man sagen können „Viele Köche kochen reichlich“. Nachdem alle Kinder gemeinsamen gegessen hatten, stellten sie fest: „Wir haben so viel gekocht, da kam die Idee, wir können die Bauarbeiter von der Baustelle des benachbarten Seniorenpark noch zu einem Teller Kartoffelsuppe einladen.“ Die folgten der Einladung sofort und ließen sich die schmackhafte Suppe auch gut munden.