Keine Babys mehr in Schönebeck: Ameos schließt Geburtsstation

Blick in den langen Flur der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin von Ameos in Schönebeck. Dem Krankenhausbetreiber fehlt massiv Personal. Aus diesem Grund werden ab Mittwoch diese und die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Schönebeck vorübergehend geschlossen.

Schönebeck - Der Lärm war nicht zu überhören, die Baustelle nicht zu übersehen. Auf einer großen Fläche werden am Ameos-Krankenhaus in Schönebeck in der Köthener Straße derzeit 30 Millionen in die Zukunft investiert. In die Zukunft der Kinder allerdings nicht.