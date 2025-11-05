Serie "Macherland":
Gerichtsprozess Kinderpornografie in Schönebeck: „Sowas noch nicht erlebt“
Im Schönebecker Amtsgericht muss sich ein Mann wegen Besitz kinderpornografischer Inhalte verantworten. Der Fall ist selbst für den erfahren Strafrichter etwas Besonderes.
05.11.2025, 12:00
Schönebeck. - Wegen des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten muss sich ein Mann aus Schönebeck vor Gericht verantworten. Für Strafrichter Eike Bruns ist der Fall – trotz jahrzehntelanger Erfahrung – etwas Besonderes. „Sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Bruns im Rahmen des Strafprozesses. Was macht den Fall so außergewöhnlich?