Schönebeck. - Wegen des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten muss sich ein Mann aus Schönebeck vor Gericht verantworten. Für Strafrichter Eike Bruns ist der Fall – trotz jahrzehntelanger Erfahrung – etwas Besonderes. „Sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Bruns im Rahmen des Strafprozesses. Was macht den Fall so außergewöhnlich?