Gnadau. - Von den Unwettern, die am Sonnabend angekündigt waren, ließen sich die Reiter in Gnadau nicht beeindrucken. Das Kinderfest des Reitvereins Gnadau fand natürlich statt, sagt Wolfgang Schoenebaum.

Schließlich habe der Verein eine eigene Reithalle, sagt der Vereinschef. Regen könne die Veranstaltung nicht stoppen. Dabei lag die Wetterprognose am Sonnabendvormittag daneben. Strahlender Sonnenschein und etwas Wind erwartete die Familien auf dem Gelände des Reitvereins. Mehr als 40 Kinder besuchten die Veranstaltung, freute sich der Vereinschef über die große Resonanz.

Reitlehrer trainiert mit Kindern

In der Nachwuchsförderung und -ausbildung ist der Verein seit Jahren unterwegs. Hier ist ein Reitlehrer angestellt, der täglich nach der Schule mit den Kindern trainiert. Die einzigartige Ausbildungsstätte ist bei vielen Familien bekannt. Die öffentlichen Veranstaltungen erfreuen sich daher einer großen Beliebtheit. So war es auch diesmal wieder.

Unter den jungen Besuchern waren auch etliche, die ihre Stockpferde dabei hatten. Was früher ein Spielzeug für Kinder war, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Sportgerät. „Das nennt sich Hobby Horsing“, sagt Wolfgang Schoenebaum. Die Kinder laufen dabei mit dem Stockpferd einen Parcours ab oder machen die Dressur. „Das werden wir in diesem Jahr auch erstmals machen“, kündigt er an. In den kommenden Tagen gehe die Ausschreibung für das große Turnier des Vereins im August raus. Das werde die neue Sportart mit aufgenommen, sagt er. In Gnadau gibt es bereits einige Kinder und Jugendliche, die sich auf den neuen Wettbewerb freuen und bereits kräftig trainieren.

Verein will neue Ausrüstung anschaffen

In vielen Ländern erfreut sich der junge Sport einer großen Beliebtheit. Der Gnadauer Reitverein will dafür nun die entsprechende Ausrüstung anschaffen, sagt der Vereinschef. Auch die Schiedsrichter müssten sich in den kommenden Wochen mit dem Thema befassen und sich die Regeln genau ansehen.

Die neuen Wettbewerbe sprechen die jungen Menschen an und ziehen vielleicht auch ein größeres Publikum nach Gnadau, erwartet der Vereinschef schon einen kleinen Effekt, der über Gnadau hinaus geht. Und vielleicht ziehen andere Reitvereine mit und bieten in Zukunft auch Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche in dem Gebiet an.

Am Sonnabend gab es aber auch viele richtige Pferde zu sehen, zu erleben und zu streicheln. Dabei konnten die erfahrenen Reiter unter den Kindern bei einem Ringreiten mitmachen. Die Kinder, die bislang noch keine Erfahrung auf einem Pferderücken gesammelt haben, konnten dies unter Anleitung nachholen. Das war für viele Kinder wieder ein toller Tag mit vielen Erlebnisse, ist der Vereinschef sicher.