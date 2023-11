Verkaufsstand und Tombola kamen bei den Besuchern gut an.

Großmühlingen. - Leuchtend geschmückte Buden und Partymusik sorgten in Großmühlingen für Aufsehen beziehungsweise Aufhorchen. Denn in der Dunkelstraße veranstaltete die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ ihr zweites Lichterfest. Der Höhepunkt war dabei die große Tombola, deren Gewinne im Laufe der Veranstaltung verlost wurden. 40 Preise, verziert mit einer Lichterkette, hingen am Kita-Gebäude. Gesponsert wurden diese unter anderem von der Lasertagarena Magdeburg, Leos Abenteuerland und verschiedenen Gastronomen. Der Hauptpreis waren zwei Jahreskarten für Karls Erdbeerhof. Etwa 180 Lose wurden im Vorfeld des Lichterfestes verkauft. Zahlreiche weitere wechselten im Verlauf der Veranstaltung noch den Besitzer.

Lampionumzug zum Abschluss

Besonders gut kam auch der Verkaufsstand bei den Besuchern an, an dem Gestecke, Windlichter, leuchtende Ballons und weitere Weihnachtsdekoration erworben werden konnten. Die Artikel wurden von den Erziehern in der Mittagspause gebastelt, wenn die Kinder schlafen. „Die Einnahmen werden für die Kita und den Hort für unsere jährlichen Aktionen gespart“, sagt Theresa Targé, Leiterin der Kindertagesstätte.

Zudem bedankt sie sich für die viele Unterstützung der Eltern und Mitarbeiter der Kita bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Denn einige Essensstände und Spielstationen mussten betreut werden. Wie es sich für ein Lichterfest gehört, fand abends ein großer Lampionumzug durch Großmühlingen statt.