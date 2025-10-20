Die 1950er und 1960er Jahre waren so geburtenstark, dass manche Schulklasse in Barby weit über 30 Schüler hatte. Der Jahrgang 1954/55 erinnerte sich jetzt dieser Zeit.

Die Barbyer Schulkasse mit Lehrer Kurt Wölbing Mitte der 1960er Jahre. Man beachte die Anzahl der Schüler und den alten Lehrer. Damals lief die Friedrich-Engels-Oberschule dreizügig. Man kann also von über hundert Schülern pro Jahrgang ausgehen.

Barby. - „Ich erinnere mich noch genau: Weil wir undiszipliniert waren, mussten wir in der Pause wie die Zirkuspferde im Kreis laufen“, lacht Hannelore Kersten, die später selbst Lehrerin wurde. Zur Strafe hatte der Lehrer damals angewiesen, während der Pause auf dem Barbyer Schulhof im Kreis zu spazieren. „Das war ja wie im US-Bundesgefängnis von Alcatraz“, prustet ein 70-Jähriger. „Wenn ein Lehrer heute sowas diskriminierendes mit den Schülern machen würde, kämen die Eltern gleich mit dem Anwalt.“ Nach längerer Zeit traf sich die ehemalige 10b der Polytechnischen Oberschule Friedrich Engels zum ersten Mal.