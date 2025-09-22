Der European Peace Ride verbindet Generationen und Nationen auch in diesem Jahr. Horst Schäfer und das Friedensfahrtmuseum sind mit dabei, stellen Exponate aus und klären über die Friedensfahrt auf.

Kleinmühlinger auf Tour: Aus einer Vision wurde eine Mission

Kleinmühlingen. - Der diesjährige European Peace Ride (EPR) hat Geschichte geschrieben: Zum fünften Mal rollte das internationale Peloton vom 10. bis 13. September über Grenzen hinweg und setzte ein starkes Zeichen für Frieden, Gemeinschaft und sportlichen Zusammenhalt. Mit dabei: Das Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen, das an allen Etappenorten mit einem Infostand präsent war. Museumsleiter Horst Schäfer zeigt sich im Gespräch mit der Volksstimme bewegt: „2025 verdient eine besondere Würdigung. Aus einer Vision wurde eine Mission.“