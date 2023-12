Schönebeck/VS. - Über ein halbes Jahr haben die Frauen der Klöppelgruppe aus Schönebeck an ihrem Werk zur 800-Jahr-Feier gearbeitet. Es zeigt geklöppelte Vierecke mit dem Namen der Stadt, verbunden durch die blauen Wellen der Elbe. Bis Ende des Jahres kann das Bild auf der Wanderausstellung des soziokulturellen Zentrum „Treff“ angesehen werden. Bis Donnerstag, 14. Dezember befindet sich diese in der St.-Lukas-Kirche in Ranies.

Anschließend soll das Jubiläumsbild für einen guten Zweck versteigert werden. „Der Hummelberg-Turm nimmt nun Gestalt an und dieses lokale Projekt wollen wir unterstützen“, sagt Anna Wasserthal von der Klöppelgruppe. Ihr und den anderen Frauen gehe es beim Klöppeln vor allem um die Beweglichkeit. Durch die Handarbeit blieben sie beweglich in den Händen, „aber auch im Kopf“, erklärt Anna Wasserthal. Seit einigen Jahren trifft sich die Gruppe immer dienstags in der Ludwig-Schneider-Schule. Hier haben sie einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, in dem sie ruhig und konzentriert an ihren Werken arbeiten können. Dafür seien sie der Schule und der Stadt sehr dankbar.

Auch an diesem Dienstag sitzen die Frauen bereits vor ihren Klöppelkissen und fertigen kleine Tannenbäume, Engelsflügel und Engelskleider an.

Die Grundlage sei das Weben, erklärt Anna Wasserthal. Sie selbst habe das Klöppeln bei einer Kur kennengelernt. „Mit den Händen was schaffen“, beschreiben sie und die anderen Frauen der Klöppelgruppe die Leidenschaft hinter ihrem Hobby. Jedes Motiv sei ein Unikat, in aufwendiger Handarbeit geschaffen. Für ein Viereck, wie es auf dem 800-Jahr-Feier Bild zu sehen ist, benötige man mindestens fünf Stunden. Pauschal sei die gesamte Arbeitszeit jedoch nicht in Stunden umzurechnen.

Mit der Versteigerung des Bildes wollen die Frauen nun auch etwas zur Sanierung des Hummelberg-Turms beisteuern, die Ende 2021 begonnen hat. Auch der Förderverein, welcher die Sanierung betreut, zeigt sich über die angedachte Spende erfreut. Friedrich Allendorf, Vorsitzender des Vereins sagt: „Wir sind jetzt erst einmal in der Winterpause. Wenn es im kommenden Jahr weitergeht, ist wieder jeder Euro wichtig.“

Gebote für das Bild können ab sofort bei der Klöppelgruppe abgegeben werden. Diese ist unter (03928) 84 46 29 zu erreichen. Das Anfangsgebot liegt bei 150€.