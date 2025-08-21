Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse hat im Calbenser Rathaus eine hohe Priorität. In den nächsten zweieinhalb Jahren will das Rathaus die fehlenden Abschlüsse nachholen, um zur Normalität zurückzukehren.

Knapp zehn Jahre Rückstand – jetzt liegt Calbes Abschluss von 2015 vor

Calbe. - Die Stadtverwaltung arbeitet weiter an der Erarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse. Nun liegt der geprüfte Abschluss für das Jahr 2015 vor. Die Mitglieder des Finanzausschusses werden sich mit dem Zahlenwerk auf ihrer nächsten Sitzung bereits beschäftigen. In den vergangenen Wochen hatte das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises das Zahlenwerk wie vorgeschrieben geprüft. Knapp zehn Jahre ist die Stadt mit den Jahresabschlüssen hinterher. Die fehlenden zeitnahen Jahresabschlüsse sind in diesem Jahr der Grund dafür, dass die Kommune keinen neuen Haushalt mehr genehmigt bekommt.