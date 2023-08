Seit gut zwei Wochen ist die Pumptrackanlage in Schönebeck für Besucher offen. Auf der größten Anlage ihrer Art in Sachsen-Anhalt kann jedermann mit Skateboards, BMX-Räder, Rollern und mehr darauf fahren. Doch nicht jeder verlässt die Anlage sauber.

Foto: vs

Stefan Demps ist Reporter in Schönebeck.

Schönebeck - Bereits vor der Eröffnung am 28. Juli war die Pumptrakcanlage in Schönebeck gut besucht. Immer wieder fuhr der ein oder andere Besucher seine Runden. Es schien, dass die Stadt mit der Anlage einiges richtig gemacht habe.

Ich gehöre nicht zu jenen Menschen, die auf Inliner oder auf dem Skateboard eine gute Figur abgeben. Relativ schnell hätte ich blaue Flecken, die mir nicht unbedingt stehen. Gut zu Gesicht steht übrigens der Stadt und seinen Bewohnern das Aussehen rund um die Pumptrackanlage. Die Stadt hat etwas geschaffen, was inzwischen im Bundesland und darüber hinaus bekannt ist. Das lockt Besucher an und kommt Schönebeck und seinen Bürgern zu Gute. Da ist es natürlich schade, wenn gleich bei der ersten Bank Müllberge und leere Bierflaschen Gäste als Begrüßungskommando erscheinen. Es ist in diesem Zusammenhang immer sehr einfach, mehr Mülleimer zu fordern. Viel besser wäre es, wenn jeder Besucher einfach seinen Unrat beseitigt.