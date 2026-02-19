In den vergangenen 35 Jahren wurde der überwiegende Teil der alten Natursteinpflasterstraßen außerhalb von Ortschaften ausgebaut und modernisiert. So auch die Kreisstraße von Barby nach Gnadau.

Die Kreisstraße ist heute eine moderne Piste. Besonders der Radweg wird gut angenommen.

Barby. - Wenn uns heute in den Straßen die Schlaglöcher nach Frostperioden nerven, sei ein Vergleich mit den Straßenzuständen vor drei Jahrzehnten erlaubt. Besonders auf Fahrbahnen, die in Verantwortung des Landes oder Kreises sind, hat sich da einiges getan.