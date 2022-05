Kritik an Hundehaltern in Schönebeck - Was ist dran?

Haben sich in Zeiten der Pandemie mehr Schönebecker einen Hund zugelegt? Diese Vermutung wird zumindest online vermehrt geäußert. Und es wird auch nicht an Kritik gespart: Viele Halter würden sich nicht korrekt verhalten.

So sollte es sein: Der Hund ist angeleint. Das wird allerdings nicht immer getan. Im Internet wird das Verhalten so mancher Hundbesitzer in Schönebecks kritisiert. Sie würden die Hunde frei im Kurpark laufen lassen und den Hundekot nicht entfernen.

Schönebeck - An Kritik an unbelehrbaren oder unerfahrenen Hundehaltern in Schönebeck mangelt es aktuell nicht. Vor allem im Internet macht so mancher Schönebecker seinem Unmut Luft. So lässt sich beispielsweise im Bürgermelder lesen: „Seit Beginn der Coronapandemie hat sich gefühlt jeder einen Vierbeiner angeschafft. Jedoch ist es wohl nicht jedem geläufig, dass die Hinterlassenschaften entfernt werden müssen. Auch das Anleinen der Hunde wird vernachlässigt. So hat der Kurpark sich zu einem Hundeklo und Tollplatz für Hunde entwickelt. Täglich sind die ekligen Haufen zu sehen.“