Das Schönebecker Museum hat große Pläne für den Bereich vor den Gebäuden. Dazu könnte auch ein Kunstwerk des Schönebecker Künstlers Christof Grügers gehören. Die Pläne dafür sind da.

Hat DDR-Kunstwerk eine Zukunft im Außenbereich des Imuset?

Der Außenbereich des Imuset in Schönebeck soll neu gestaltet werden.

Schönebeck. - Wie geht es weiter mit den Fenstern der Franz-Vollbring-Halle von Christof Grüger? Eine Frage, die sich Kunstliebhaber stellen, auch weil die Fenster nicht nur als Denkmal ausgewiesen sind.