Bunte Banner flattern vor dem Elmo-Klub in Wernigerode: Grund für die Protestaktion ist ein Bürgerdialog der rechtsextremen AfD. Wie die Polizei die Lage bei der Demo einschätzt und wie viele Teilnehmer sie zählt.

Im kleinen Park an der Wernigeröder Gießerweg-Turnhalle fand ein Protest gegen einen AfD-Bügerdialog direkt nebenan im Elmo-Klub statt.

Wernigerode. - Slogans wie „Der Harz ist bunt“, „Demokratie braucht keine Alternative“ oder „Nie wieder!“ und ein Großaufgebot der Polizei sind am Mittwochabend, 8. Oktober, vor dem Elmo-Klub in Wernigerode zu sehen. Die Banner gehören zu einer Protestaktion gegen einen Bürgerdialog der AfD, der in den ehemaligen Werkshallen stattfand.