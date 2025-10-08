Rechtsextreme im Harz Aufregung in Wernigerode: AfD-Bürgerdialog im Elmo-Klub trifft auf Widerstand
Bunte Banner flattern vor dem Elmo-Klub in Wernigerode: Grund für die Protestaktion ist ein Bürgerdialog der rechtsextremen AfD. Wie die Polizei die Lage bei der Demo einschätzt und wie viele Teilnehmer sie zählt.
08.10.2025, 19:00
Wernigerode. - Slogans wie „Der Harz ist bunt“, „Demokratie braucht keine Alternative“ oder „Nie wieder!“ und ein Großaufgebot der Polizei sind am Mittwochabend, 8. Oktober, vor dem Elmo-Klub in Wernigerode zu sehen. Die Banner gehören zu einer Protestaktion gegen einen Bürgerdialog der AfD, der in den ehemaligen Werkshallen stattfand.