Kleine Ausstellung mit großer Resonanz Regionale Eisenbahngeschichte fasziniert die Menschen auch in Jerichow
Die Eisenbahngeschichte von Jerichow ist ein Thema, das die Menschen der Stadt und Region begeistert. Diese Erfahrung machten jetzt die Organisatoren eines Nachmittags zu diesem Thema.
08.10.2025, 18:12
Jerichow - Eingeladen hatten die Verantwortlichen des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow nicht nur zur Präsentation des neuen Kalenders für das Jahr 2026, der sich mit der Geschichte der Eisenbahn in Jerichow beschäftigt.