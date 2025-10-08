Die Eisenbahngeschichte von Jerichow ist ein Thema, das die Menschen der Stadt und Region begeistert. Diese Erfahrung machten jetzt die Organisatoren eines Nachmittags zu diesem Thema.

Die Hebel des alten Stellwerkes im ehemaligen Bahnhof in Jerichow sind Teil der Ausstellung.

Jerichow - Eingeladen hatten die Verantwortlichen des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow nicht nur zur Präsentation des neuen Kalenders für das Jahr 2026, der sich mit der Geschichte der Eisenbahn in Jerichow beschäftigt.