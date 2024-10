Der Dekra fehlen Prüfer für die Fahrerlaubnisprüfungen, was unter anderem für Fahrschüler im Salzlandkreis lange Wartezeiten bedeutet. Wie soll sich die Lage wieder bessern?

Der Dekra fehlen Fahrprüfer, was unter anderem für Führerscheinprüflinge in Schönebeck oder Staßfurt längere Wartezeiten bedeutet. Ab Mitte 2025 könnte sich die Lage bessern.

Schönebeck/Magdeburg. - Darüber, dass Fahrschüler im Salzlandkreis und andernorts in Sachsen-Anhalt mitunter Monate auf einen Termin zur Fahrprüfung warten müssen, berichtete die Volksstimme bereits. Grund sind die ausgeschöpften Kapazitäten bei der Dekra, die für die Abnahme der Prüfungen zuständig ist – doch hier ist das Personal derzeit besonders knapp. Da werden doch dann sicher händeringend Prüfer gesucht, oder? Das dachte sich auch Philipp Riegraf und bewarb sich bei der Dekra als Prüfer, wurde aber abgelehnt. Ist die Personalnot also doch nicht so groß?