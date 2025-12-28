weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Lichterfahrt mit Traktoren: Vier Millionen LEDs erhellen den Umzug

Tradition Fotos aus Barby: 4 Millionen LEDs bei Lichterfahrt mit Traktoren

Über 50 Teilnehmer auf 28 Fahrzeugen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag bei klirrendem Frost auf der Lichterfahrt der Pömmelter Treckerfreunde unterwegs.

Von Thomas Linßner Aktualisiert: 28.12.2025, 16:53
Die Pömmelter Treckerfreunde fuhren am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 28 Fahrzeugen über Glinde nach Barby. Hier auf dem Marktplatz.
Die Pömmelter Treckerfreunde fuhren am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 28 Fahrzeugen über Glinde nach Barby. Hier auf dem Marktplatz. Foto: Thomas Linßner

Pömmelte/Barby. - „Es ist, als hätte man den Geist aus der Flasche entlassen“, bemerkt einer der zahlreichen Zuschauer launig, die auf dem Barbyer Marktplatz den Zug der Lichterfahrer bestaunen. „Ja“, flachst er weiter, „und wer hier eine Glühweinbude aufstellt, wird reich!“