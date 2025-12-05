Ganz besondere „Schönebecker Geschenke“ sind in der Genuss- und Erlebnismanufaktur von Dana Moritz in Bad Salzelmen zu finden: eine Wanduhr, Baumkugeln und andere Dinge.

Auch die Bar des Hofladens wurde umgebaut und erstrahlt in Holzoptik, hier mit Dana Moritz.

Bad Salzelmen. - Wer auf der Suche nach einem etwas anderen Weihnachtsgeschenk ist, kann in der Genuss- und Erlebnismanufaktur von Dana Moritz in Bad Salzelmen fündig werden. Es gibt nicht nur kulinarische Angebote aus der Region, sondern auch lokale Geschenkideen fürs Fest. Ein Produkt ist dabei ganz neu.