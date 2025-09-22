weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Pretziener Wehr: Mehrheit in Barby stimmt für neuen Förderverein

Neben dem Pretziener Wehr besitzt Barby selbst zwei ganz außergewöhnliche Dinge mit großer geschichtlicher Relevanz. In Zukunft könnte die Kleinstadt für Geschichtstouristen noch viel interessanter werden.

Von Thomas Höfs 22.09.2025, 06:01
Das Pretziener Wehr aus der Luft gesehen.
Das Pretziener Wehr aus der Luft gesehen. Foto: Olaf Koch/Fliegerclub Schönebeck

Barby. - Im Barbyer Stadtrat zeichnet sich eine Zustimmung der Stadträte für die Mitgliedschaft der Kommune in einem Förderverein ab, der sich darum kümmern will, dass das Pretziener Wehr in der Zukunft zum Weltkulturerbe wird.