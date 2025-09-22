Neben dem Pretziener Wehr besitzt Barby selbst zwei ganz außergewöhnliche Dinge mit großer geschichtlicher Relevanz. In Zukunft könnte die Kleinstadt für Geschichtstouristen noch viel interessanter werden.

Das Pretziener Wehr aus der Luft gesehen.

Barby. - Im Barbyer Stadtrat zeichnet sich eine Zustimmung der Stadträte für die Mitgliedschaft der Kommune in einem Förderverein ab, der sich darum kümmern will, dass das Pretziener Wehr in der Zukunft zum Weltkulturerbe wird.