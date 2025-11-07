Wie gehe ich mit Leistungsdruck und Stress um? Warum ticken wir, wie wir ticken? Diese und weitere Fragen wird Babak Rafati bald in Eickendorf beantworten.

Babak Rafati ist Mentalcoach und spricht über psychische Gesundheit nachdem er sebst die Folgen von schweren Depressionen erlebte.

Eickendorf. - Wie schafft man es, gelassen das Spiel des Lebens zu bewältigen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Babak Rafati in seinem Live-Vortrag. Am Freitag, 14. November, teilt er sein Wissen und seine Erfahrungen zum Thema mentale Gesundheit in der Eickendorfer Sporthalle. Doch worum geht es genau? Das verrät Babak Rafati im Interview mit der Volksstimme.