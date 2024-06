Streit um Zahlungsrückstände: Mieter greift Vermieter mit Schlagstock an

Gerichtsprozess in Schönebeck

In Schönebeck soll ein 51-Jähriger mit einem Schlagstock seinen Vermieter angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Schönebeck. - Dass Mieter und Vermieter nicht immer einer Meinung sind, kann vorkommen. In Schönebeck soll ein Mann aber überaus aggressiv gegenüber seinem Vermieter aufgetreten sein. Er habe mit einem Teleskopschlagstock nach ihm geschlagen haben und in einer anderen Situation nach einem Bekannten des Vermieters. Die Staatsanwaltschaft klagt den 51-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an.