Musicalstar Angelika Milster tritt im Oktober in der Marienkirche in Barby auf.

Barby. - Der Kirchbauverein Barby begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Dazu schenkt er sich und den interessierten Bürgern ein besonderes Konzert. Die in Neustrelitz geborene und in Hamburg aufgewachsene Sängerin Angelika Milster gibt ein Musical-Konzert in der Marienkirche. Eingefädelt hatte diesen Termin Kirchbauvereinsvorsitzender Matthias Hilbig, der die Sängerin aus seiner Zeit in der „photogallery mühle“ kennt.