Mehrere Bündnisse haben am Samstag in Wernigerode zu einem Aktionstag für ein AfD-Verbot aufgerufen. Welche Bilanz die Organisatoren ziehen und wie die Polizei den Verlauf der Kundgebung einschätzt.

Von Ivonne Sielaff 07.02.2026, 19:00
Gemeinsam für ein AfD-Verbot: die Mitwirkenden und Organisatoren des Aktionstages auf dem Nico in Wernigerode. Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Wernigerodes Nicolaiplatz stand am Samstag, 7. Februar, im Zeichen eines Aktionstages mit Kundgebung. Die Teilnehmer machten sich für die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD stark.