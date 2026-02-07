Politik in Sachsen-Anhalt Kundgebung für AfD-Verbot: So ist der Aktionstag in Wernigerode gelaufen
Mehrere Bündnisse haben am Samstag in Wernigerode zu einem Aktionstag für ein AfD-Verbot aufgerufen. Welche Bilanz die Organisatoren ziehen und wie die Polizei den Verlauf der Kundgebung einschätzt.
07.02.2026, 19:00
Wernigerode. - Wernigerodes Nicolaiplatz stand am Samstag, 7. Februar, im Zeichen eines Aktionstages mit Kundgebung. Die Teilnehmer machten sich für die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD stark.