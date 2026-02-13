Gründewaldes Hausärztin Katharina Mieter ist in den Ruhestand gegangen. Übernommen hat das Hausarztteam aus Schönebeck mit Anne Kubernath an der Spitze. Am Freitag, 13. Februar, ist Wiederöffnung.

Allgemeinmedizinerin Katharina Mieter (links) übergibt ihre Praxis an Hausärztin Anne Kubernath. Die Praix in Elbenau bliebt damit geöffnet.

Grünewalde. - Es gibt Institutionen, die scheinbar schon ewig bestehen. Eine davon ist die Arztpraxis von Katharina Mieter in Grünewalde. Inzwischen hat die Ärztin, der man ihre 69 Jahre gar nicht ansieht, doch schon ein gutes Stück länger gearbeitet als sie müsste. Und nun tritt sie wirklich ihren wohlverdienten Ruhestand an. Zur großen Erleichterung der Patienten wird ihre Praxis nicht geschlossen. Das Hausarztteam (HAT) von Dr. Robin John übernimmt die Grünewalder Praxis als fünften Standort. Am heutigen Freitag ist Eröffnung.