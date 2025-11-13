Am Sonnabend übergibt der Bürgermeister die Macht über die Gemeinde. Damit wird die närrische Jahreszeit eingeläutet. Schon jetzt proben die Narren ihr Programm.

Nicht nur die Mitglieder des Karnevalclub Biere proben seit längerem für das Programm am kommenden Sonnabend.

Biere/Eickendorf. - Am kommenden Sonnabend, 15. November, übernimmt in Biere wieder der Frohsinn das Kommando. Um Punkt 13 Uhr setzt sich der Festumzug an der Großen Straße 3 in Bewegung. Ein farbenfroher Tross, der seinen Weg zur Gemeindeverwaltung nimmt. Dort überreicht Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) den Mitgliedern des Karnevalclubs Biere (KCB) und dem Eickendorfer Carneval Club (ECC) jeweils einen symbolischen Rathaus-Schlüssel.