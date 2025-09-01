Thomas Natschinski, bescheidener Rockpoet, Songwriter und Filmkomponist, hat über 500 Songs für die besten Interpreten der Szene geschrieben. Zusammen mit Christine Dähn trat er im Barbyer Cinema-Kino auf.

Natschinski tritt in Barby auf: Der Urvater des DDR-Rock

Thomas Natschinski gab zusammen mit Christine Dähn (kleines Foto) eine Konzertlesung im Barbyer Kino.

Barby. - Kennen Sie, liebe Leser, einen Mitschnittservice? Dabei können heute Privatpersonen Aufzeichnungen von Sendungen des aktuellen oder archivierten Fernseh- oder Radioprogramms bestellen. Früher freuten sich die Tonbandbesitzer darüber, wenn Titel im Radio liefen, die „mitgeschnitten“ wurden und die Sprecherin nicht rein quatschte.