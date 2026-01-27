weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. E.ON und WWF retten Auenlandschaften: Naturschutz-Boost im Salzlandkreis: Renaturierung rund um Barby und Plötzkau

Der Energiekonzern E.ON unterstützt WWF-Projekte zur Stärkung des Auenwaldes im Naturpark Unteres Saaletal sowie zur Renaturierung der Elbe-Saale-Mündung.

Von Thomas Linßner 27.01.2026, 06:00
Die Elbe-Saale-Mündung bei Barby. Ziel des Projektes ist die Renaturierung der Auenlandschaft und ihrer einzigartigen Lebensräume.
Die Elbe-Saale-Mündung bei Barby. Ziel des Projektes ist die Renaturierung der Auenlandschaft und ihrer einzigartigen Lebensräume. Archivfoto: Thomas Linßner

Barby - Der Energieanbieter E.ON unterstützt den WWF Deutschland (World Wide Fund for Nature, Weltweiter Fonds für die Natur) bei der Umsetzung zweier Umweltschutzprojekte im Salzlandkreis. Im Fokus stehen die Renaturierung des Auwalds bei Plötzkau im Naturpark Unteres Saaletal sowie die Renaturierung der Elbe-Saale-Mündung rund um Barby.