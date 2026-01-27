Der Energiekonzern E.ON unterstützt WWF-Projekte zur Stärkung des Auenwaldes im Naturpark Unteres Saaletal sowie zur Renaturierung der Elbe-Saale-Mündung.

Naturschutz-Boost im Salzlandkreis: Renaturierung rund um Barby und Plötzkau

Die Elbe-Saale-Mündung bei Barby. Ziel des Projektes ist die Renaturierung der Auenlandschaft und ihrer einzigartigen Lebensräume.

Barby - Der Energieanbieter E.ON unterstützt den WWF Deutschland (World Wide Fund for Nature, Weltweiter Fonds für die Natur) bei der Umsetzung zweier Umweltschutzprojekte im Salzlandkreis. Im Fokus stehen die Renaturierung des Auwalds bei Plötzkau im Naturpark Unteres Saaletal sowie die Renaturierung der Elbe-Saale-Mündung rund um Barby.