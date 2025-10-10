Ein weiteres Jahr in Folge steigt die Zahl der Tafelnutzer in Schönebeck und Staßfurt an. Gleichzeitig kann die Arbeiterwohlfahrt auf immer weniger lokale Lebensmittelspenden bauen.

Negativrekord: Zahl der Bedürftigen bei Tafel in Schönebeck steigt weiter

Ein weiteres Jahr in Folge ist die Zahl der Tafelnutzer in Schönebeck und Staßfurt angestiegen.

Schönebeck/Staßfurt. - Erneut ist die Zahl derer, die auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen sind, in Schönebeck und Staßfurt angestiegen. Gleichzeitig wird es für die Tafeln immer schwieriger, ausreichend Lebensmittel für die Bedürftigen aufzutreiben. Hinzu kommen noch weitere größere und kleinere Baustellen, wie Kerstin Henze, Teamleiterin der Tafeln der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Salzlandkreis, mitteilt.