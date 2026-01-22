Erneut ist eine große Cannabis-Plantage in Calbe entdeckt worden. In den vergangenen Jahren hat die Polizei hier bereits mehrere Plantagen im ganzen Stadtgebiet entdeckt.

Neue Cannabis-Plantage entdeckt: Ex-Supermarkt in Calbe fiel schon früher auf

André Bellmann und Dominik Giese sind die Polizeibeamten in Calbe vor Ort.

Calbe. - Nach dem spektakulären Fund einer großen Cannabisaufzuchtanlage in der vergangenen Woche in der Saalestadt, ermittelt die Polizei weiter zu den Betreibern der Anlage. Das sagte der für Calbe zuständige Regionalbereichsbeamte André Bellmann. Zur Wochenmitte war die Polizei in Calbe aktiv.