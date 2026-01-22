weather wolkig
  4. McDonald's reduziert Preise: Mehrwertsteuersenkung in Salzwedel

Senkung der Mehrwertsteuer McDonald's reduziert Preise für Top-Menüs

Die Fast-Food-Kette senkt die Kosten bei fünf besonders gefragten Angeboten. Andere Gastronomiebetriebe zeigen sich zurückhaltend.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 22.01.2026, 07:51
McDonald’s hat bei den fünf beliebtesten Menüs an den Preisen geschraubt.
McDonald’s hat bei den fünf beliebtesten Menüs an den Preisen geschraubt. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Nach der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent für die Preise in der Gastronomie zum Jahreswechsel kommt Bewegung in einige Speisekarten. Während etliche lokale Gastronomen ihre Preise unverändert lassen, um erst einmal zuvor gesunkene Einnahmen auszugleichen, geben andere die Umsatzsteuerersparnis an die Kunden weiter. Die Fastfood-Kette McDonald’s senkt zum Beispiel aktuell die Preisempfehlung bei einigen Menüs.