Freiwillige in Gardelegen Ehrenamtspauschale: Kaum Geld für kleine Vereine
Die Ehrenamtspauschale steigt ab 2026 auf 960 Euro pro Jahr. Sie soll freiwilliges Engagement stärken und Helfer entlasten. Doch in der Praxis zeigt sich: Gerade kleine Vereine können sich die Pauschale oft nicht leisten, weil das Geld aus den eigenen Vereinsmitteln stammen muss.
22.01.2026, 07:30
Gardelegen. - Ehrenamtliche halten viele Vereine, Tierheime und Kulturgruppen in der Einheitsgemeinde Gardelegen am Laufen. Sie trainieren Kinder, pflegen Tiere oder bieten Schulungen an.