weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Freiwillige in Gardelegen: Ehrenamtspauschale: Kaum Geld für kleine Vereine

Freiwillige in Gardelegen Ehrenamtspauschale: Kaum Geld für kleine Vereine

Die Ehrenamtspauschale steigt ab 2026 auf 960 Euro pro Jahr. Sie soll freiwilliges Engagement stärken und Helfer entlasten. Doch in der Praxis zeigt sich: Gerade kleine Vereine können sich die Pauschale oft nicht leisten, weil das Geld aus den eigenen Vereinsmitteln stammen muss.

Von Elisa Schulz 22.01.2026, 07:30
Ehrenamtliche können mit einer Ehrenamtspauschale vergütet werden. Viele Vereine können sich das nicht leisten.
Ehrenamtliche können mit einer Ehrenamtspauschale vergütet werden. Viele Vereine können sich das nicht leisten. Patrick Seeger/dpa

Gardelegen. - Ehrenamtliche halten viele Vereine, Tierheime und Kulturgruppen in der Einheitsgemeinde Gardelegen am Laufen. Sie trainieren Kinder, pflegen Tiere oder bieten Schulungen an.