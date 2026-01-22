Freiwillige in Gardelegen Ehrenamtspauschale: Kaum Geld für kleine Vereine

Die Ehrenamtspauschale steigt ab 2026 auf 960 Euro pro Jahr. Sie soll freiwilliges Engagement stärken und Helfer entlasten. Doch in der Praxis zeigt sich: Gerade kleine Vereine können sich die Pauschale oft nicht leisten, weil das Geld aus den eigenen Vereinsmitteln stammen muss.