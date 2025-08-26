Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz stellt zwei neue Lager fertig. Eine wird zukünftig von der Wasserwehr Schönebeck genutzt – für 1,4 Kilometer Hochwasserschutz-Elemente.

Projektleiter Alexander Sondej (links) zeigt Torsten Haupt von der Wasserwehr, wie die Paletten positioniert werden müssen.

Schönebeck. - Es ist alles vorbereitet. Die neue Lagerhalle für Hochwasserschutz-Elemente ist so gut wie fertiggestellt. Die vielen Teile der mobile Schutzwände von Schönebeck, Plötzky und Pretzien werden demnächst umgelagert. Für die Schönebecker Wasserwehr ist das eine große Aufgabe, der eine akribische Logistik vorausgehen muss.