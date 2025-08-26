weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kosten: 3,3 Millionen Euro: Neue Lagerhalle für Hochwasserschutz in Schönebeck gebaut

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz stellt zwei neue Lager fertig. Eine wird zukünftig von der Wasserwehr Schönebeck genutzt – für 1,4 Kilometer Hochwasserschutz-Elemente.

Von Olaf Koch 26.08.2025, 16:09
Projektleiter Alexander Sondej (links) zeigt Torsten Haupt von der Wasserwehr, wie die Paletten positioniert werden müssen.
Projektleiter Alexander Sondej (links) zeigt Torsten Haupt von der Wasserwehr, wie die Paletten positioniert werden müssen. Fotos: Olaf Koch

Schönebeck. - Es ist alles vorbereitet. Die neue Lagerhalle für Hochwasserschutz-Elemente ist so gut wie fertiggestellt. Die vielen Teile der mobile Schutzwände von Schönebeck, Plötzky und Pretzien werden demnächst umgelagert. Für die Schönebecker Wasserwehr ist das eine große Aufgabe, der eine akribische Logistik vorausgehen muss.