Schützenverein mit DDR-Tradition Neue Olympiasieger auf der Schießanlage des SV Hubertus in Schönebeck gesucht
Zwei Schützen, die beim SV Hubertus Schönebeck das Schießen erlernt haben, hat der Verein bereits in seiner Vita. Nach einer Havarie sah es schwierig um die Zukunft der Anlage aus. Mittel Förderung von Lotto Sachsen-Anahlt und dem Innenministerium könnte sich da was getan haben.
03.09.2025, 18:17
Schönebeck. - „Das Bauwerk war nicht mehr reparabel“, führt Axel Bohmüller weiter aus. 2022 musste der Bunker gesperrt und der Schießstand geschlossen werden.