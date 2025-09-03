Schützenverein mit DDR-Tradition Neue Olympiasieger auf der Schießanlage des SV Hubertus in Schönebeck gesucht

Zwei Schützen, die beim SV Hubertus Schönebeck das Schießen erlernt haben, hat der Verein bereits in seiner Vita. Nach einer Havarie sah es schwierig um die Zukunft der Anlage aus. Mittel Förderung von Lotto Sachsen-Anahlt und dem Innenministerium könnte sich da was getan haben.