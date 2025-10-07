weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Unter Vollsperrung: Neuer Radweg für Elbenau verändert für die Grundschule den Schulweg

Am Montag starten die Bauarbeiten in Ostelbien. Während der Arbeiten wird auch die Erreichbarkeit der Waldschule beeinflusst. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet.

Von Stefan Demps 07.10.2025, 16:04
Der Zustand des Rad- und Gehweges in Elbenau ist nicht gut, deswegen soll dieser ausgebaut werden.
Der Zustand des Rad- und Gehweges in Elbenau ist nicht gut, deswegen soll dieser ausgebaut werden. Foto: Stefan Demps

Schönebeck/Elbenau. - Ab dem kommenden Montag, 13. Oktober, müssen sich Elbenauer auf eine veränderte Verkehrsführung einstellen. In zwei Bauabschnitten wird zuerst der Geh- und Radweg von der Plötzkyer Straße bis zur Waldschule ausgebaut.