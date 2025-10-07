Unter Vollsperrung Neuer Radweg für Elbenau verändert für die Grundschule den Schulweg
Am Montag starten die Bauarbeiten in Ostelbien. Während der Arbeiten wird auch die Erreichbarkeit der Waldschule beeinflusst. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet.
07.10.2025, 16:04
Schönebeck/Elbenau. - Ab dem kommenden Montag, 13. Oktober, müssen sich Elbenauer auf eine veränderte Verkehrsführung einstellen. In zwei Bauabschnitten wird zuerst der Geh- und Radweg von der Plötzkyer Straße bis zur Waldschule ausgebaut.