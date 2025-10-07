Am Montag starten die Bauarbeiten in Ostelbien. Während der Arbeiten wird auch die Erreichbarkeit der Waldschule beeinflusst. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet.

Neuer Radweg für Elbenau verändert für die Grundschule den Schulweg

Der Zustand des Rad- und Gehweges in Elbenau ist nicht gut, deswegen soll dieser ausgebaut werden.

Schönebeck/Elbenau. - Ab dem kommenden Montag, 13. Oktober, müssen sich Elbenauer auf eine veränderte Verkehrsführung einstellen. In zwei Bauabschnitten wird zuerst der Geh- und Radweg von der Plötzkyer Straße bis zur Waldschule ausgebaut.