Helga Lechler aus Arendsee fährt nicht nur gern E-Bike und reist auf Inseln, sondern hat auch eine Aktie am Cannes-Preisträgerfilm „In die Sonne schauen“.

Wie eine 90-Jährige aus der Nähe von Arendsee zum Star für einen Film wurde

Helga Lechler war mit ihren 90 Jahren, die man ihr bei weitem nicht ansieht, die älteste Besucherin beom Neulinger Kartoffeltag. Lustig prostete sie anderen zu.

Neulingen. - Eine lächelnd plaudernde rothaarige Seniorin mit Kurzhaarschnitt, weiß-olive-gemustertem Hemdblusenkleid und weißen Caprileggings war auf dem Neulinger Festplatz beim Kartoffelfest unübersehbar: Helga Lechler, bis vor einigen Jahren ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin, erzählte mit mit diesem und mal mit jenem. Dass sie mittlerweile 90 Jahre erlebt hat, ist ihr weder anzusehen och anzumerken.