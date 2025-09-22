Das Plattdeutsche gelernt Wie eine 90-Jährige aus der Nähe von Arendsee zum Star für einen Film wurde
Helga Lechler aus Arendsee fährt nicht nur gern E-Bike und reist auf Inseln, sondern hat auch eine Aktie am Cannes-Preisträgerfilm „In die Sonne schauen“.
Neulingen. - Eine lächelnd plaudernde rothaarige Seniorin mit Kurzhaarschnitt, weiß-olive-gemustertem Hemdblusenkleid und weißen Caprileggings war auf dem Neulinger Festplatz beim Kartoffelfest unübersehbar: Helga Lechler, bis vor einigen Jahren ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin, erzählte mit mit diesem und mal mit jenem. Dass sie mittlerweile 90 Jahre erlebt hat, ist ihr weder anzusehen och anzumerken.