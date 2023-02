Plötzky - Schriftstellerin, Ortschronistin, Helferin am Elterntelefon, ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht oder Diplom-Agrarwissenschaftlerin – Angelika Neumann vereint all das und noch viel mehr, wobei das Schreiben für sie schon immer die wichtigste Stellung einnahm und sie heute stolz ihr neuestes Werk vorstellt. Schon als 16-Jährige verfasste die in Mühlhausen Geborene und seit 1985 in Plötzky Lebende ihre ersten Texte.