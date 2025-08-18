Kuriose Stadtwette Nur ein Gerücht: Amtmann aus Barby im Bikini

Die Abteilung Elbbrücke des Heimatvereins Grafschaft Barby und die Landfrauen luden am Sonnabend zum Barbyer Brückenfest ein. Es fand zum ersten Mal im Schlosspark statt. Und noch etwas war besonders.