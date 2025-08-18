Kuriose Stadtwette Nur ein Gerücht: Amtmann aus Barby im Bikini
Die Abteilung Elbbrücke des Heimatvereins Grafschaft Barby und die Landfrauen luden am Sonnabend zum Barbyer Brückenfest ein. Es fand zum ersten Mal im Schlosspark statt. Und noch etwas war besonders.
18.08.2025, 06:10
Barby. - Da hatten wohl die Organisatoren des Heimatvereins „Grafschaft Barby“ den Schwung der Festbesucher unterschätzt: Bei der Stadtwette bildeten 97 Menschen die stilisierte Silhouette der Elbbrücke nach – 50 waren gefordert. Was sonst noch passierte.