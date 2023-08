In diesem Herbst wird es wieder ein Oktoberfest in der Saalestadt geben. Mitte Oktober wird die Hegersporthalle wieder dafür umgebaut und bietet den Rahmen für ein großes Volksfest.

Calbe - Auch in diesem Jahr gibt es erneut ein großes Oktoberfest in der Hegersporthalle. Stattfinden soll das Fest am Sonnabend, 14. Oktober.

Musikalisch werden die Steigerwälder Knutschbärn wieder für ordentlich Stimmung in der Saalestadt sorgen. Die Musiker waren in den vergangenen Jahren bereits oft an der Saale zu Gast und kennen das Publikum.

Für die Getränke sorgt der Calbenser Getränkehersteller Hans-Peter Franke. Deftig soll es in der Versorgung werden. Der Inhaber des Café Domschatz in Magdeburg, Sebastian Pape, wird die Speisen auf dem Oktoberfest anbieten, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Neben ausreichend Getränken werden die Bürger auch mit traditionellen bayrischen Gerichten versorgt. Der Kartenvorverkauf soll bereits ab dem kommenden Monat beginnen. 15 Euro müssen die Bürger für eine Karte bezahlen, kündigt die Stadt an. Zu bekommen sind die Karten in der Stadtverwaltung, dem Lotto-König sowie in den Duponia-Märkten. Im vergangenen Jahr herrschte ausgelassene Stimmung beim Oktoberfest.

Viele Menschen besuchten das Volksfest und freuten sich über die große Feier nach den vielen Monaten der Corona-Pandemie, in der solch große Veranstaltungen nicht zugelassen waren. Übrigens gibt es auf dem Oktoberfest wieder die bekannte Fotobox. „Mit diversen spaßigen Utensilien können auch wieder lustige Erinnerungsfotos zum sofortigen Ausdruck in der mobilen Fotobox gemacht werden“, erinnert Bürgermeister Sven Hause an den beliebten Service auf dem Oktoberfest.