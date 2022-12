Orgel der Kirche Pömmelte wird saniert

Rund 60 Besucher erlebten ein weihnachtliches Benefizkonzert in der Pömmelter St. Johanniskirche. Die Evangelische Kirchengemeinde wird den Erlös für die Restaurierung verwenden. Was ist geplant?

Pömmelte - So ganz einfach war es nicht, bei winterlichen Temperaturen mit Blasinstrumenten ein Konzert durchzuziehen. Zwar war es im Inneren der St. Johanniskirche lange nicht so kalt wie draußen, wo der Frost mit minus sieben Grad klirrte. Doch Manfred Radke, der ehemalige Musiklehrer und leidenschaftlicher Mehrfachinstrumentalist, schaffte es mit Unterstützung von Matthias Kohle etwas adventliche Wärme in die Herzen der Besucher zu zaubern. Wieso das alles?