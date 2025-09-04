Es wird eng im Stadtarchiv in Schönebeck. Ein Umzug könne dieses und weitere Probleme lösen, schlägt die Fraktion Bürger für Schönebeck vor. Ein möglicherweise passendes Gebäude haben die Räte auch schon im Blick.

In diesem Gebäude am Breiteweg 2 befand sich mal eine Filiale der HypoVereinsbank. Die Fraktion Bürger für Schönebeck will prüfen lassen, ob Stadtbibliothek und Stadtarchiv in das zentrumsnahe Objekt ziehen könnten. Damit könne man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Schönebeck. - Mit der ehemaligen Niederlassung der HypoVereinsbank am Breiteweg 2 steht ein gepflegtes und zentrumsnahes Gebäude leer. Dabei könnte man das Objekt, das sich quasi direkt am Schönebecker Markt befindet, gut gebrauchen, zeigt die Fraktion Bürger für Schönebeck (BfS) in einem Antrag auf. Die Kommunalpolitiker bringen einen Vorschlag ins Spiel, wie das Haus wieder genutzt werden könnte.