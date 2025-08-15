Die historische Kommission für Sachsen-Anhalt möchte in Vergessenheit geratene historische Orte erforschen. Zuwachs zu der Liste könnte aus dem Ortsteil direkt an der Alten Elbe kommen.

Plötzky bei Schönebeck: Mühlen und Ziegeleien als Stück regionaler Geschichte erhalten

Einer der vier Lost Places in Plötzky ist die Alte Ziegelei. Von ihr ist nur noch das Fundament übrig geblieben.

Schönebeck/Halle. - Sie ähneln einander sehr, obwohl ihre Geschichte und das Aussehen unterschiedlich ist. Die Rede ist von „Lost Places“. Das sind Gebäude wie leerstehende Fabriken, verlassene Bahngebäude oder Tunnel. „Sie sind als Denkmäler nicht geeignet Auch weil nichts mehr da ist“, beschreibt Plötzkys Ortsbürgermeister Martin Kütz (SPD).