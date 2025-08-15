Lost Places Plötzky bei Schönebeck: Mühlen und Ziegeleien als Stück regionaler Geschichte erhalten
Die historische Kommission für Sachsen-Anhalt möchte in Vergessenheit geratene historische Orte erforschen. Zuwachs zu der Liste könnte aus dem Ortsteil direkt an der Alten Elbe kommen.
Schönebeck/Halle. - Sie ähneln einander sehr, obwohl ihre Geschichte und das Aussehen unterschiedlich ist. Die Rede ist von „Lost Places“. Das sind Gebäude wie leerstehende Fabriken, verlassene Bahngebäude oder Tunnel. „Sie sind als Denkmäler nicht geeignet Auch weil nichts mehr da ist“, beschreibt Plötzkys Ortsbürgermeister Martin Kütz (SPD).