Was gibt es schönes, als an einem lauen Sommerabend unter freiem Himmel in die Nacht zu tanzen?

Plötzky. - Plötzky war in Feierlaune: Anlass waren kürzlich das 25-jährige Bestehen des Plötzkyer Heimatvereins, der übrigens nach einem Impuls der Volksstimme entstand, die Aufstellung der neuen Roland-Figur vor 20 Jahren und die umfassende Restaurierung der Kirchenorgel vor 15 Jahren. Eingeladen hatten der Gemeindekirchenrat Plötzky und der Heimatverein Plötzky Ostelbien. Das teilte Martin Kütz, Vorsitzender des Heimatvereines jetzt der Volksstimme mit.