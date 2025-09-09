Eine mobile Mosterei macht im September zwei Mal Station auf Schloss Hundisburg. Besucher haben die Möglichkeit, dabei zuzusehen, wie die Äpfel aus dem eigenen Garten zu Saft werden. Ein weiterer Höhepunkt im Herbst sind die Obsttage.

Hundisburg - Im Spätsommer und Herbst haben heimische Äpfel Saison. Wer seine Äpfel aus der eigenen Ernte nicht einlagern, sondern zu frischem Saft verarbeiten lassen möchte, hat dazu auf Schloss Hundisburg Gelegenheit.

Die mobile Mosterei „Apfelkönig“ ist am 12. und 26. September zu Gast. Nachdem am Vormittag die schlosseigenen Äpfel zu Saft gemacht werden, öffnet die Mosterei jeweils ab 13 Uhr auch für Besucher.

Mindestmenge von 60 Kilogramm Obst empfohlen

Und so funktioniert der Prozess: Zuerst werden die Äpfel im Waschbassin gesäubert und anschließend in der Rätzmühle grob zerkleinert. Das zerkleinerte Obstgemisch - die Obstmaische - kommt dann in eine Bandpresse, wo es in mehreren Stufen ausgepresst wird. Der entstandene Saft wird danach grob gefiltert und kurzzeitig erhitzt, um ihn haltbar zu machen.

Auch interessant:Wichtigster Newcomer-Musikpreis: Leander spielt sich für Sachsen-Anhalt in die Herzen

Über eine Abfüllanlage wird der Saft in sterile, lebensmittelechte Folienbeutel gefüllt, welche mit einem Zapfhahn verschlossen werden. Wie die mobile Mosterei Apfelkönig informiert, werden aus 100 Kilo Obst je nach Obstsorte und Reifegrad ungefähr 60 bis 75 Liter Saft. Der Vorgang dauere 15 bis 20 Minuten, heißt es weiter. Eine Mindestmenge von 60 Kilogramm Obst wird pro Pressung empfohlen.

Für Freitag, 26. September, gibt es noch freie Termine. Wer seine Äpfel auf Schloss Hundisburg zu Saft pressen lassen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon 0151/ 577 639 36, 039001/890016 oder per E-Mail an info@apfelkoenig.com anzumelden.

Buntes Markttreiben rund um das Thema Obst

Ein weiterer Höhepunkt auf Schloss Hundisburg steht mit den Obsttagen am 11. und 12. Oktober an. Besucher dürfen sich dann jeweils von 11 bis 18 Uhr auf ein buntes Markttreiben mit einer Ausstellung, der Bestimmung alter Obstsorten, ein Kinderkarussell sowie kulturelle Programmpunkte freuen. Geplant ist auch ein Auftritt des Musiker-Duos „Salon Pernod“.